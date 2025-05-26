Польша направила России ноту из-за крестов на кладбище в Тверской области

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МИД Польши направил в министерство иностранных дел России ноту в связи с тем, что, по его данным, с памятника на польском военном кладбище в Тверской области удалили кресты. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил глава польского дипведомства Радослав Сикорский.

Ранее министр рассказал, что с памятника на польском военном кладбище мемориального комплекса "Медное" якобы удалили крест Virtuti militari и крест войны 1939 года. Он настаивает на том, что фигуры должны были остаться.

При этом Москва рассматривает обвинение Варшавы в якобы вандализме как неуместную попытку преподать урок "правильной истории", прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комплекс "Медное" является филиалом Государственного центрального музея современной истории России. На кладбище захоронены польские военнослужащие, взятые в плен или арестованные на территории Польши в 1939 году.

Ранее российское посольство в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии из-за переноса захоронений советских солдат в республике. Действия эстонских властей в дипмиссии назвали кощунственными, их также призвали прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия. Посольство потребовало вернуть памятники на прежние места.