Губернатор Белгородской области Гладков объявил об уходе на больничный

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что уходит на больничный, сообщает RT.

Глава региона находится на больничном с 27 ноября, он продлится 2–3 дня. Причины недомогания Гладков не уточнил.

Ранее стало известно, что глава Суджанского района Курской области Александр Богачев после собственных размышлений и разговора с губернатором региона Алексеем Смирновым принял решение о сложении полномочий.

Богачев признался, что для него такое решение стало непростым. Однако он выразил уверенность в том, что действует в интересах жителей Суджанского района.

По словам местных, чиновник потерял свою должность из-за молчания и нежелания идти навстречу гражданам региона.