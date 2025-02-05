ВСУ потеряли свыше 57 тыс человек за время боев на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 57 655 человек за все время боев на курском направлении, в том числе 325 военных за последние сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

В число потерь армии Украины за сутки в Курской области вошли 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 3 танка, столько же орудий полевой артиллерии и 2 миномета.

ВСУ за все время боевых действий в регионе лишились 334 танков, 1 744 боевых бронированных машин, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS американского производства, а также 8 транспортно-заряжающих машин, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и других видов оружия.

Между тем в ночь на 5 февраля дежурные средства ПВО ВС РФ уничтожили 2 украинских беспилотника над Курской областью и столько же в небе над Белгородской областью.

Помимо этого, российские военные освободили Барановку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новомлынск в Харьковской области. Освобождением Барановки занималась российская группировка "Центр", а Новомлынска – группировка "Запад".