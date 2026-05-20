20 мая, 11:01

Город

Согласовано архитектурное решение новой башни в центре "Москва-Сити"

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

Согласовано архитектурно-градостроительное решение новой башни в деловом центре "Москва-Сити". Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

52-этажный комплекс расположится в 1-м Красногвардейском проезде. Внутри здания, помимо офисов, будут торговая галерея и несколько кафе.

Концепция башни высотой 248,6 метра отвечает тренду на сочетание функциональности и архитектурной выразительности. Фасады комплекса будут выполнены в оригинальной волнообразной пластике: остекление стилизовано под японское оригами. Это придаст небоскребу легкость, а также гарантирует естественное освещение всех офисных помещений, отметил Овчинский.

Он уточнил, что отдельное внимание уделено интеграции башни в существующую городскую среду. В частности, благоустройство прилегающей территории обеспечит бесшовную связь с пешеходными маршрутами района.

Проект дополнит среду центра "Москва-Сити" новыми функциями и будет соответствовать требованиям к современной архитектуре за счет выразительного облика.

Транспортная доступность небоскреба обусловлена стратегическим расположением около ключевых магистралей и транспортных узлов. Рядом со зданием находятся остановки наземного транспорта, в пешей доступности – станции метро "Москва-Сити", "Выставочная" и "Деловой центр", а также платформа МЦД Тестовская.

Для автомобилистов предусмотрены выезды на Пресненскую набережную и Третье транспортное кольцо (ТТК), а в самой башне – 7-уровневый подземный паркинг на 475 машино-мест.

Точкой притяжения на верхних этажах башни станет панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами. Проект реализует девелопер Sezar Group.

Ранее в Бутырском районе началось строительство нового офисно-делового центра площадью почти 43 тысячи "квадратов". В составе комплекса будут два здания – 8-этажный корпус К1 и 15-этажная башня К2. Офисы займут более 25 тысяч "квадратов", а остальное пространство – рестораны, магазины, банки и страховые компании.

