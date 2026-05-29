Пострадавшая при атаке БПЛА на Волгоградскую область скончалась в больнице

Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на химпредприятие в Волжском Волгоградской области, скончалась в больнице. Об этом администрация города сообщила в мессенджере MAX.

"<...> Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось", – говорится в публикации.

Российские средства ПВО в ночь на 28 мая отразили массированный налет украинских дронов в Волгоградской области. Один из БПЛА врезался в многоквартирный дом в Волгограде, там были выбиты стекла.

В Волжском при атаке беспилотников погиб 60-летний мужчина. Помимо женщины, пострадал житель дома по улице Вершинина в Волгограде. Ему оказали помощь на месте.