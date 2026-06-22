Собянин сообщил об уничтожении уже 74 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще четыре вражеских дрона нейтрализовали на подлете к Москве в понедельник, 22 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По словам главы города, на месте падения фрагментов беспилотников задействованы экстренные службы.

Украинские БПЛА начали пытаться атаковать Москву в ночь на 22-е число. К настоящему моменту силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали уже 74 беспилотника.

На фоне этого в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково введены временные ограничения. Первая гавань полностью приостановила обслуживание рейсов, а другие две принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.

