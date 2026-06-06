Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 19:55

Спорт
Главная / Истории /

Андреева обратилась к своему детскому тренеру после победы на Roland Garros

"Иногда со мной сложно справиться": как Мирра Андреева стала чемпионкой Roland Garros

Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису, победив в финале в двух сетах Майю Хвалиньску со счетом 6:3, 6:2. Для 19-летней россиянки это первый титул "Большого шлема" в карьере и рекордные призовые в 240 миллионов рублей. О яркой победе юной звезды – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Фото: Getty Images/Franco Arland

Мирра Андреева – восходящая звезда мирового тенниса: к 19 годам в ее активе было пять трофеев, в том числе за победы на двух турнирах WTA-1000. Но "Большой шлем" – шаг к настоящему величию.

Открытый чемпионат Франции, известный как Roland Garros, складывался для россиянки невероятно: начиная с первого круга, она отдала соперницам всего один сет и по ходу дела поквиталась в полуфинале с украинкой Мартой Костюк, которой уступила в финале "тысячника" в Мадриде в начале мая 2026 года (про скандальное поведение последней на фоне политики даже говорить не хочется). И в финале "Большого шлема" Мирре досталась главная сенсация всего турнира – 24-летняя представительница Польши Майя Хвалиньска.

Это спортсменка очень тяжелой судьбы: 114-я ракетка мира (Андреева была 8-й,) ноль серьезных достижений, пройденная депрессия, из-за которой она хотела завязать с большим спортом, травмы. И тут – невероятный взлет: начиная с квалификации, Хвалиньска дошла до главного матча Roland Garros, попутно сбив с пути россиянок Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Причем последняя до этого сенсационно одолела первую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале, но полячка не дала состояться финалу из двух представительниц нашей страны.

У Хвалиньской довольно необычный стиль: очень слабая первая подача, но при этом умные розыгрыши и быстрые сильные ноги. За счет объема работы на корте и неудобных для приема "свечек" Майя ставила в тупик более именитых соперниц и стала первой, кому удалось попасть в финал Открытого чемпионата Франции, начав турнир с квалификации. Но праймовую версию Андреевой ей одолеть не удалось.

На диких нервах обе соперницы обменивались любезностями в начале первого сета, отдав по два гейма на своей подаче. Но как только Хвалиньска повела 3:2, Мирра врубила турбо-режим и предельную концентрацию, подстроившись под стиль оппонентки и заиграв в свой лучший теннис. Только вдумайтесь: в финальном матче турнира "Большого шлема" Андреева выиграла девять геймов подряд, попутно закрыв первый сет 6:3 и доведя второй до 5:0.

Майя же начала откровенно сдавать физически: немудрено, когда до начала финала проводишь на французских кортах на 7,5 часов больше соперницы. Плюс старые травмы, плюс сильный ветер, который гулял по площадке и сбивал и без того слабую подачу. Да еще и напротив тебя стремительно взлетающая звезда в своей лучшей форме, которая собирает армию фанатов и заставляет самого Брэда Питта найти время в плотном графике, чтобы прийти на трибуны.

Но финальной точки все же пришлось подождать: при 5:0 в свою пользу Мирра явно словила мандраж и начала допускать нетипичные для себя ошибки. Но отдав два гейма подряд, третий на своей подаче сложился триумфально. Андреева упала на колени от счастья, закрывая лицо руками, как и Мария Шарапова после победы на "Уимблдоне" в 2004 году в возрасте 17 лет.

Фото: Getty Images/Clive Brunskill

Хвалиньска приняла поражение достойно и даже с юмором.

"Прежде всего поздравляю Мирру, ты невероятная теннисистка, такая молодая и талантливая. Это так раздражает! (в этот момент она засмеялась. – Прим. ред.). Хочу поздравить тебя и твою команду с потрясающей работой, и желаю вам всего самого лучшего в дальнейшем", – сказала финалистка во время церемонии награждения.

Андреева вышла за трофеем в фирменной куртке от известного американского производителя спортивной одежды с надписью: "Хочу поблагодарить себя". Эта фраза стала ее личным брендом, и озвучивает она ее после победных матчей.

Чемпионскую речь после Roland Garros Мирра произнесла сразу на трех языках. Для начала на английском, традиционно поблагодарив себя, команду во главе с тренером Кончитой Мартинес и соперницу. Хвалиньску она назвала "сложной" и пошутила, что "больше не хочет с ней играть". Но отбросив юмор, отметила ее тяжелый путь и пожелала удачи.

"Спасибо моей команде. Я знаю, иногда со мной сложно справиться. Спасибо, что заставляете меня работать, когда я этого не хочу. Спасибо моему тренеру Кончите за то, что делишься своим опытом и советами. И моим родителям особенно хочу сказать спасибо", – отметила чемпионка.

Фото: Getty Images/Dan Istitene

На французском языке Андреева поблагодарила местную публику, а на русском Мирра оставила особенное послание своему детскому тренеру – Кириллу Крюкову.

Кирилл Александрович, я знаю, что вы тоже смотрите сейчас по телевизору или телефону. Спасибо большое за вашу поддержку, за то, что вы всегда помогаете и верите в меня.
Мирра Андреева
победительница Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года

Теперь в истории Roland Garros четыре россиянки, которые брали заветный кубок: кроме Андреевой, это дважды удалось Марии Шараповой (2012 и 2014 годы), и по разу Анастасии Мыскиной (2004) и Светлане Кузнецовой (2009). Но Мирра при этом стала самой молодой из них.

Более того, в свои 19 она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров "Большого шлема" в 21 веке: моложе были только Эмма Радукану на US Open в 2021-м (18 лет) и все та же Шарапова на "Уимблдоне" в 2004-м (17 лет). А конкретно на Открытом чемпионате Франции россиянка стала самым молодым триумфатором с 1992 года!

Успехи Андреевой приносят ей громадные деньги: по данным СМИ, она уже заработала более миллиарда рублей призовых за карьеру и благодаря титулу "Большого шлема" прибавила на свой счет еще 240 миллионов. И это – без учета рекламных контрактов.

Но она – все еще ребенок: побежав на трибуны после победы, она успела обняться не только со своей командой, но и с собакой своего тренера, с которой потом отправилась позировать перед камерами. А получив великий кубок, обнималась с ним, сидя на сцене и болтая ногами.

Читайте также


Камзин Никита

спортистории

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика