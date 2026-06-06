Андреева обратилась к своему детскому тренеру после победы на Roland Garros

Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису, победив в финале в двух сетах Майю Хвалиньску со счетом 6:3, 6:2. Для 19-летней россиянки это первый титул "Большого шлема" в карьере и рекордные призовые в 240 миллионов рублей. О яркой победе юной звезды – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: Getty Images/Franco Arland

Мирра Андреева – восходящая звезда мирового тенниса: к 19 годам в ее активе было пять трофеев, в том числе за победы на двух турнирах WTA-1000. Но "Большой шлем" – шаг к настоящему величию.

Открытый чемпионат Франции, известный как Roland Garros, складывался для россиянки невероятно: начиная с первого круга, она отдала соперницам всего один сет и по ходу дела поквиталась в полуфинале с украинкой Мартой Костюк, которой уступила в финале "тысячника" в Мадриде в начале мая 2026 года (про скандальное поведение последней на фоне политики даже говорить не хочется). И в финале "Большого шлема" Мирре досталась главная сенсация всего турнира – 24-летняя представительница Польши Майя Хвалиньска.

Это спортсменка очень тяжелой судьбы: 114-я ракетка мира (Андреева была 8-й,) ноль серьезных достижений, пройденная депрессия, из-за которой она хотела завязать с большим спортом, травмы. И тут – невероятный взлет: начиная с квалификации, Хвалиньска дошла до главного матча Roland Garros, попутно сбив с пути россиянок Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Причем последняя до этого сенсационно одолела первую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале, но полячка не дала состояться финалу из двух представительниц нашей страны.

У Хвалиньской довольно необычный стиль: очень слабая первая подача, но при этом умные розыгрыши и быстрые сильные ноги. За счет объема работы на корте и неудобных для приема "свечек" Майя ставила в тупик более именитых соперниц и стала первой, кому удалось попасть в финал Открытого чемпионата Франции, начав турнир с квалификации. Но праймовую версию Андреевой ей одолеть не удалось.

На диких нервах обе соперницы обменивались любезностями в начале первого сета, отдав по два гейма на своей подаче. Но как только Хвалиньска повела 3:2, Мирра врубила турбо-режим и предельную концентрацию, подстроившись под стиль оппонентки и заиграв в свой лучший теннис. Только вдумайтесь: в финальном матче турнира "Большого шлема" Андреева выиграла девять геймов подряд, попутно закрыв первый сет 6:3 и доведя второй до 5:0.

Майя же начала откровенно сдавать физически: немудрено, когда до начала финала проводишь на французских кортах на 7,5 часов больше соперницы. Плюс старые травмы, плюс сильный ветер, который гулял по площадке и сбивал и без того слабую подачу. Да еще и напротив тебя стремительно взлетающая звезда в своей лучшей форме, которая собирает армию фанатов и заставляет самого Брэда Питта найти время в плотном графике, чтобы прийти на трибуны.

Но финальной точки все же пришлось подождать: при 5:0 в свою пользу Мирра явно словила мандраж и начала допускать нетипичные для себя ошибки. Но отдав два гейма подряд, третий на своей подаче сложился триумфально. Андреева упала на колени от счастья, закрывая лицо руками, как и Мария Шарапова после победы на "Уимблдоне" в 2004 году в возрасте 17 лет.



Фото: Getty Images/Clive Brunskill

Хвалиньска приняла поражение достойно и даже с юмором.

"Прежде всего поздравляю Мирру, ты невероятная теннисистка, такая молодая и талантливая. Это так раздражает! (в этот момент она засмеялась. – Прим. ред.). Хочу поздравить тебя и твою команду с потрясающей работой, и желаю вам всего самого лучшего в дальнейшем", – сказала финалистка во время церемонии награждения.

Андреева вышла за трофеем в фирменной куртке от известного американского производителя спортивной одежды с надписью: "Хочу поблагодарить себя". Эта фраза стала ее личным брендом, и озвучивает она ее после победных матчей.

Чемпионскую речь после Roland Garros Мирра произнесла сразу на трех языках. Для начала на английском, традиционно поблагодарив себя, команду во главе с тренером Кончитой Мартинес и соперницу. Хвалиньску она назвала "сложной" и пошутила, что "больше не хочет с ней играть". Но отбросив юмор, отметила ее тяжелый путь и пожелала удачи.

"Спасибо моей команде. Я знаю, иногда со мной сложно справиться. Спасибо, что заставляете меня работать, когда я этого не хочу. Спасибо моему тренеру Кончите за то, что делишься своим опытом и советами. И моим родителям особенно хочу сказать спасибо", – отметила чемпионка.



Фото: Getty Images/Dan Istitene

На французском языке Андреева поблагодарила местную публику, а на русском Мирра оставила особенное послание своему детскому тренеру – Кириллу Крюкову.





Мирра Андреева победительница Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года Кирилл Александрович, я знаю, что вы тоже смотрите сейчас по телевизору или телефону. Спасибо большое за вашу поддержку, за то, что вы всегда помогаете и верите в меня.

Теперь в истории Roland Garros четыре россиянки, которые брали заветный кубок: кроме Андреевой, это дважды удалось Марии Шараповой (2012 и 2014 годы), и по разу Анастасии Мыскиной (2004) и Светлане Кузнецовой (2009). Но Мирра при этом стала самой молодой из них.

Более того, в свои 19 она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров "Большого шлема" в 21 веке: моложе были только Эмма Радукану на US Open в 2021-м (18 лет) и все та же Шарапова на "Уимблдоне" в 2004-м (17 лет). А конкретно на Открытом чемпионате Франции россиянка стала самым молодым триумфатором с 1992 года!

Успехи Андреевой приносят ей громадные деньги: по данным СМИ, она уже заработала более миллиарда рублей призовых за карьеру и благодаря титулу "Большого шлема" прибавила на свой счет еще 240 миллионов. И это – без учета рекламных контрактов.

Но она – все еще ребенок: побежав на трибуны после победы, она успела обняться не только со своей командой, но и с собакой своего тренера, с которой потом отправилась позировать перед камерами. А получив великий кубок, обнималась с ним, сидя на сцене и болтая ногами.

