Число пострадавших при взрывах на складе в Казахстане увеличилось до 90

В Казахстане на военном складе прогремел мощный взрыв

Число пострадавших при взрывах на складе в воинской части на юге Казахстана увеличилось до 90 человек. Такую информацию приводит ТАСС, ссылаясь на данные республиканского МЧС.

Ранее сообщалось о 60 пострадавших в результате взрывов. Кроме того, по информации главы Минобороны страны Нурлана Ермекбаева, четверо военнослужащих погибли из-за ЧП.

Как уточнили в ведомстве, сейчас речь идет о 90 пострадавших. Все они поступили в больницы республики.

"Из них 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям", – отметили в МЧС.

Специалисты рассказали, что огонь охватил здание склада по всей площади – почти 700 квадратных метров.

"Радиус разлета осколков составил до 2 километров", – добавили в ведомстве.

Возгорание возле одного из складов произошло в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана 26 августа около 19:00 по местному времени. Позже из-за пожара прогремел взрыв неустановленных предметов.