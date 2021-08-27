Число пострадавших при взрывах на складе в Казахстане увеличилось до 90

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В Казахстане на военном складе прогремел мощный взрыв
Число пострадавших при взрывах на складе в воинской части на юге Казахстана увеличилось до 90 человек. Такую информацию приводит ТАСС, ссылаясь на данные республиканского МЧС.
Ранее сообщалось о 60 пострадавших в результате взрывов. Кроме того, по информации главы Минобороны страны Нурлана Ермекбаева, четверо военнослужащих погибли из-за ЧП.
Как уточнили в ведомстве, сейчас речь идет о 90 пострадавших. Все они поступили в больницы республики.
"Из них 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям", – отметили в МЧС.
Специалисты рассказали, что огонь охватил здание склада по всей площади – почти 700 квадратных метров.
"Радиус разлета осколков составил до 2 километров", – добавили в ведомстве.
Возгорание возле одного из складов произошло в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана 26 августа около 19:00 по местному времени. Позже из-за пожара прогремел взрыв неустановленных предметов.
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