Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

07:31

Число пострадавших при взрывах на складе в Казахстане увеличилось до 90

происшествия за рубежом

В Казахстане на военном складе прогремел мощный взрыв

Число пострадавших при взрывах на складе в воинской части на юге Казахстана увеличилось до 90 человек. Такую информацию приводит ТАСС, ссылаясь на данные республиканского МЧС.

Ранее сообщалось о 60 пострадавших в результате взрывов. Кроме того, по информации главы Минобороны страны Нурлана Ермекбаева, четверо военнослужащих погибли из-за ЧП.

Как уточнили в ведомстве, сейчас речь идет о 90 пострадавших. Все они поступили в больницы республики.

"Из них 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям", – отметили в МЧС.

Специалисты рассказали, что огонь охватил здание склада по всей площади – почти 700 квадратных метров.

"Радиус разлета осколков составил до 2 километров", – добавили в ведомстве.

Возгорание возле одного из складов произошло в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана 26 августа около 19:00 по местному времени. Позже из-за пожара прогремел взрыв неустановленных предметов.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать