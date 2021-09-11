Троих человек ищут под завалами дома под Ельцом

Фото: телеграм-канал "Mash"

Троих человек ищут под завалами жилого дома под Ельцом в Липецкой области, где произошел взрыв. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве подтвердили, что в результате случившегося погиб один человек.

Кроме того, шесть человек пострадали при взрыве. Об их состоянии представитель МЧС не сообщил.

Сигнал о хлопке газа был получен экстренными службами в 00:52 по московскому времени. Взрыв случился в двухэтажном многоквартирном доме №24 по улице Школьной в поселке Солидарность.

В результате случившегося произошло частичное обрушение стены здания. Кроме того, был полностью разрушен один подъезд дома.

По предварительным данным, взрыв мог произойти по причине утечки газа в одной из квартир из-за неисправности газового оборудования.