Два человека госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Ельце

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Двух человек госпитализировали после взрыва бытового газа в жилом доме в городе Елец Липецкой области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что в данный момент продолжаются поисково-спасательные работы.

"Еще пять человек могут находиться под завалами", – уточнил источник.

Сигнал о взрыве был получен экстренными службами в 00:52 по московскому времени. Уточнялось, что хлопок случился в двухэтажном здании.

Как отмечали в МЧС, в результате случившегося произошло частичное обрушение стены дома.

Позднее стало известно, что после взрыва удалось спасти двух человек. В экстренных службах также сообщили, что возгорания после хлопка не произошло.