Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Пензой

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В многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Как уточняется, взрыв газа произошел в двухэтажном двухподъездном доме по адресу улица Ленина, 247.

"Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров вследствие хлопка бытового газа. Разрушений нет, в квартире выбило стекла. Пострадали два человека – мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пятерых человек удалось спасти.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Верхней Пышмы в Свердловской области. Инцидент произошел в 5-этажном многоквартирном доме. До прибытия спасателей из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. В результате случившегося пострадал один человек.