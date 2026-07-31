Диетолог Яакола заявил, что сушеное манго опаснее кока-колы из-за количества сахара

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Сушеное манго содержит 70–75 граммов сахара на 100 граммов продукта – это больше, чем в упаковке мармелада, и более чем в 6 раз выше концентрации сахара в кока-коле, заявил диетолог Вили Яакола. Его слова приводит "Газета.ру" со ссылкой на издание Yle.

Специалист пояснил, что мармелад содержит 66 граммов сахара на 100 граммов, а в кока-коле – 10,6 грамма на 100 миллилитров. При этом высокое содержание сахара в сушеном манго – прямое следствие удаления воды из фрукта, поскольку при сушке сахара концентрируются.

"Организм не различает, взяли вы упаковку в отделе сладостей или в отделе фруктов. Быстрый углевод – это быстрый углевод, независимо от того, из конфет он или из сушеных фруктов", – объяснил Яакола.

Вместе с тем для организма почти безразлично, природный это сахар или добавленный. Из-за большого количества сахара сушеные фрукты оказывают на зубы такое же воздействие, как и обычные сладости. Бактерии в ротовой полости перерабатывают сахар из сухофруктов так же, как и из конфет.

Кроме того, еще одна проблема – размер порции. После удаления воды фрукт становится намного меньше, поэтому его легко переесть. При этом Яакола назвал сушеные фрукты более удачным выбором, но подчеркнул, что называть их "полезной едой" неверно.

Он отнес сушеные фрукты ближе к сладостям, чем к свежим фруктам – как чуть более разумную альтернативу. В отличие от конфет, сушеный манго содержит соединения витамина A и клетчатку.

При выборе между свежими и сушеными фруктами специалист рекомендовал свежие – они лучше насыщают, так как организму требуется больше времени на их переваривание. При покупке сушеных фруктов он посоветовал выбирать продукты без добавленного сахара.

Диетолог также предостерег от товаров, маркированных как "полезные сладости". Среди них – финики с разными вкусами, поскольку они все равно содержат значительное количество калорий.

По его словам, важное различие в том, что полезность не то же самое, что поддержание веса. Натуральность ингредиента не делает продукт полезным: мед сладок по той же причине, что и сахар, – из-за содержащихся в нем сахаров.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что манго и бананы считаются одними из самых калорийных фруктов. Например, калорийность манго составляет около 65 килокалорий на 100 граммов. Его вкусовые качества позволяют съесть фрукт в большом количестве.