Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России освободила село Затишье в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий.

В свою очередь, подразделения группировки "Центр" зачистили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске. Продолжается освобождение населенного пункта Ровное в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее расчеты беспилотников "Южной" группировки войск обнаружили и ликвидировали пять пунктов управления украинскими дронами на константиновском направлении. Объекты противника выявили во время воздушной разведки. В ходе операции задействовали артиллерию и FPV-дроны.

Кроме того, в режиме "свободной охоты" ударные БПЛА вывели из строя две замаскированные станции радиоэлектронной борьбы "НОТА".