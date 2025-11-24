Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 12:44

Политика

Российские войска освободили Затишье в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России освободила село Затишье в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий.

В свою очередь, подразделения группировки "Центр" зачистили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске. Продолжается освобождение населенного пункта Ровное в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее расчеты беспилотников "Южной" группировки войск обнаружили и ликвидировали пять пунктов управления украинскими дронами на константиновском направлении. Объекты противника выявили во время воздушной разведки. В ходе операции задействовали артиллерию и FPV-дроны.

Кроме того, в режиме "свободной охоты" ударные БПЛА вывели из строя две замаскированные станции радиоэлектронной борьбы "НОТА".

ВС РФ освободили населенные пункты Новое Запорожье и Звановка

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика