Жертва красоты? Как москвичка сломала руку на сеансе массажа

Москвичка Лидия Кавказская сходила на массаж в один из столичных салонов красоты, где сломала руку. Во время сеанса массажный стол "сложился" и женщина упала на пол, получив перелом. В салоне сожалеют о случившемся и уже вернули деньги за абонемент, но свою вину отрицают. По их мнению, ситуация произошла без участия массажиста и в падении женщина виновата сама. Рассказываем, как разворачивается история и чем все может закончиться.

Вместо массажа – сломанная рука

Фото: предоставлено героиней материала

В салон красоты "Каприз" на улице Миклухо-Маклая Лидия Кавказская пришла по акции из Instagram. Курс из десяти массажей обещали сделать по заманчивой цене – почти в два раза дешевле, чем обычно. 4 декабря Лидия пришла на третий по счету сеанс вакуумного массажа (LPG). По словам женщины, она легла на стол, но через несколько минут массажист Саид решил его передвинуть, после чего Лидия упала на пол и сломала плечо.





Лидия Кавказская пострадавшая Прошло пять–семь минут сеанса, и он решил стол пододвинуть, а стол-то был не стационарный, а складной. Я упала на пол правой стороной, у меня перелом плеча.

После этого, по словам Лидии, массажист сказал: "Ну а что, я виноват? Они купили дешевые столы!" На вопрос женщины о том, почему он не предложил ей встать или вовсе не отказался от идеи двигать стол, Саид отвечать отказался.

Лидия рассказала Москве 24, что после происшествия у сотрудников салона началась паника. "Они начали связываться с руководством по телефону и доказывать мне, что у меня ушиб, пытались меня поднять и отказывались вызывать скорую помощь, – сообщает женщина. – Сотрудники настаивали на том, что произошел несчастный случай и "это стол сложился". В итоге скорую мне вызывали минут 40. Врач меня обколола и сразу сказала, что это перелом".

От болевого шока Лидия потеряла сознание, ее доставили в городскую клиническую больницу № 7. Там ее осмотрели и подтвердили перелом со смещением. Пришлось сделать операцию под наркозом и вставить штифты. Через полгода Лидии понадобится еще одна операция, чтобы эти штифты вынуть.

Салон красоты ошибку не признает

Рентгеновский снимок перелома. Фото: предоставлено героиней материала

После происшествия в салон красоты приезжал муж Лидии и требовал предоставить документы, подтверждающие деятельность сотрудников (ОГРН, ИНН). Кавказская утверждает, что сотрудники салона отказались их предоставлять и сообщили, что пострадавшая упала со стола сама, а массажист Саид у них никогда не работал.

Однако через несколько дней массажист снова вернулся к работе и продолжил оказывать услуги клиентам. По словам Лидии, Саид приехал из Египта и находится в России по туристической визе. Языка он не знает и в салоне официально не оформлен.

Руководство "Каприза" эту информацию опровергает. Юрист Наталия Смирнова, представляющая интересы салона красоты, подтвердила Москве 24, что массажист Саид (полное имя Абузаид Элсайед Собхи) – дипломированный специалист и является сотрудником салона.





Наталия Смирнова юрист, представляет интересы салона красоты "Каприз" По имеющейся у меня информации, Саид является дипломированным специалистом и профессионально оказывает услуги массажа, у него есть на это сертификат. В России он находится с рабочей визой. Мы не отрицаем, что это наш работник.

Смирнова подтвердила, что похожий инцидент имел место: "В нашем салоне действительно 4 декабря женщина стала жаловаться на резкую боль в руке. Сотрудниками салона женщине была оказана помощь, вызвана скорая".

Однако юрист не признает, что вред был причинен именно массажистом. По утверждению массажиста Саида, "в момент, когда женщина обратилась с жалобами на боль, он от нее отошел и манипуляцию закончил".

"Массажист не видел, что она упала с кушетки, и никто в салоне этого не видел", – подчеркнула Смирнова.





Наталия Смирнова юрист, представляет интересы салона красоты "Каприз" После установления диагноза нами ведутся переговоры о том, каким образом мы можем ей помочь. Мы не можем компенсировать, потому что нами не причинен вред. Мы сочувствуем этой ситуации.

Юрист настаивает на том, что нужно установить причинно-следственную связь между действиями салона, его сотрудниками и этим последствием и только потом разговаривать о причинении вреда. Пока у салона нет медицинского заключения о переломе.

Фото: предоставлено героиней материала

Сначала две стороны хотели договориться по-хорошему, но после огласки в СМИ конфликт начал нарастать. Салон принес пострадавшей свои извинения и вернул деньги за абонемент. По словам представителя салона, они предлагали Кавказской и финансовую помощь, но размер пострадавшую не устроил. И теперь она требует полтора миллиона рублей.





Наталия Смирнова юрист, представляет интересы салона красоты "Каприз" Нам не удалось договориться, и клиентка хочет обогатиться за счет этой ситуации и шантажирует нас. Мы предлагали свою помощь, в том числе финансовую. Размер этой помощи ее не устроил. Теперь она хочет нажиться на этой ситуации.

"Ее представители нам сказали конкретно, что если вы не хотите прокуратур, проверок и порочащих вашу честь и деловую репутацию телевизионных эфиров в СМИ, то заплатите нам конкретную сумму денег", – добавила Наталия Смирнова.

Лидия Кавказская опровергает информацию про запрошенную сумму в полтора миллиона рублей. По ее словам, она предложила салону заключить мировое соглашение и в качестве возмещения ущерба запросила 400 тысяч рублей. Но салон с этой суммой не согласился и предложил заплатить в два раза меньше, 150–200 тысяч рублей. Лидия считает, что с учетом больничного в три месяца эта сумма не покрывает даже потерю в ее зарплате за данный период, не говоря уже о расходах на лечение.





Лидия Кавказская пострадавшая 400 тысяч рублей – это я еще иду им навстречу, чтобы замять это все. Речи о полутора миллионах вообще не было. Но если они не хотят договариваться, тогда будем доводить до суда, уголовной статьи и наказания хозяйки салона за халатность и все нарушения.

При таком раскладе Лидия хочет придать дело публичности: "Для меня это вопрос уже не денег, это просто создание прецедента, что такого не должно быть на рынке сферы услуг".

Чем опасны массажные столы

Внутри салона "Каприз". Фото: предоставлено героиней материала

По словам Лидии Кавказской, для того чтобы принять как можно большее количество клиентов перед новогодними праздниками, в салоне поставили больше столов, чем позволяет само помещение. И столы не стационарные, а "просто дешевые, складные столики, не соответствующие никаким стандартам и нормам".





Лидия Кавказская пострадавшая На столах мощно сэкономили, потому что это акция, под нее выжимали максимально всех записанных. Купили самые дешевые столы, которые не выдержали такой нагрузки. На мне стол и рухнул.

Все массажные столы, используемые для медицинских целей, в том числе в салонах красоты, должны быть сертифицированы. Для такого оборудования используются специальные устойчивые материалы, способные выдержать нагрузку. Учреждение, которое предоставляет массажный стол, должно за ним следить и постоянно проверять его цельность и надежность, рассказал Москве 24 мастер медицинского массажа Виталий Рыбчинский.





Виталий Рыбчинский мастер медицинского массажа В клиниках должны быть стационарные сертифицированные столы. Складного стола, который постоянно переносят и раскладывают, надолго не хватит. Это ненадежные столы.

Также Рыбчинский отметил, что, приобретая столы, салоны должны учитывать не только максимальный вес клиента, но и дополнительную нагрузку, которую будет оказывать массажист на сеансе. Если человек весит 80 килограммов, то массажист при нажатии может добавить сверху до 30–40, а то и 50 килограммов. Возможно, в салоне, где произошел инцидент, просто не рассчитали нагрузку, или стол расшатался после большого количества клиентов.



В салоне "Каприз" сообщили, что у них оказывают спа-массаж, а не медицинскую процедуру, поэтому "нет норм, обязывающих иметь стационарные столы". Руководство подтвердило, что все столы сертифицированы. Более того стол, с которого упала пострадавшая, находится на месте, салон готов предоставить его на экспертизу.

СК выясняет обстоятельства смерти женщины в кабинете косметолога

После происшествия Лидия Кавказская планирует написать жалобы во все соответствующие инстанции, а так же в Следственный комитет и Роспотребнадзор. Адвокат Даниил Мархиев пояснил Москве 24, что "данная ситуация попадает под юрисдикцию нескольких ведомств", а также под статью УК РФ. При этом, конечно, есть ли основания возбуждать уголовное дело, будут решать органы.





Даниил Мархиев адвокат Учитывая вред, причиненный здоровью женщины, это 238 статья Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В случае если появится уголовное дело и вина владельцев салона будет доказана, им будут грозить в том числе и реальные сроки лишения свободы.

В диалоге с Москвой 24 адвокат Александр Карабанов сообщил, что в таких случаях обычно проводится экспертиза. С помощью специалиста выясняется, могли ли быть получены подобные травмы именно этой пациенткой. Также Карабанов отметил, что сегодня довольно часто встречаются случаи потребительского терроризма, когда "толпы людей, вооружившись законом о защите прав потребителей, начинают шантажировать не очень грамотных предпринимателей".

В свою очередь, адвокат Андрей Некрасов полагает, что данная ситуация является гражданско-правовым спором в рамках законодательства о защите прав потребителей. Пострадавшая вправе подавать иск о причинении вреда здоровью и компенсации морального вреда. Салон также может подать иск в рамках статьи 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации, – считает Некрасов.

Наталья Лоскутникова, Дарья Васильцева