Врач рассказала, чем может быть опасен маникюр

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Заведующая дерматовенерологическим отделением клинико-диагностического центра "Мединцентр" Наталья Козлова назвала главные опасности маникюра. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, косметологическая процедура может привести к инфекционному заражению. Опасные вирусы и бактерии быстро распространяются по организму даже через очень маленькие порезы и ранки.

Риск заражения значительно повышается, если мастер использует во время процедуры нестерильные или многоразовые инструменты. Вскрывать пакет с продезинфицированными инструментами специалист по маникюру должен при клиенте.

Врач предупредила, что популярный маникюр с покрытием на основе гель-лака также может представлять опасность. "При воздействии состава гель-лака нарушается целостность собственной ногтевой пластины, создаются условия для прогрессирования грибковой инфекции", – рассказала Козлова.

Ранее эксперты предупредили, что лак для ногтей может нанести вред здоровью из-за высокотоксичных веществ, содержащихся в его составе. Чтобы лак не трескался, в него добавляют дибутилфталат, который оказывает воздействие на эндокринную и репродуктивную системы человека.

