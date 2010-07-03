Врачи рассказали о смертельной опасности лака для ногтей

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Лак для ногтей может нанести вред здоровью из-за высокотоксичных веществ, содержащихся в его составе, сообщает телеканал НТВ со ссылкой на врачей и экспертов.
Чтобы лак не трескался, в него добавляют дибутилфталат, который оказывает воздействие на эндокринную и репродуктивную системы человека. Это вещество запрещено в некоторых странах.
Чтобы средство загустело, в него добавляют формальдегид. Он также является высокотоксичным соединением, которое может вызывать онкологические заболевания, отметила инженер-исследователь института органической химии имени Зелинского РАН Ольга Мулина.
Токсиколог Евгений Ковалев считает, что опасный эффект этих соединений, а также толуола, который придает блеск, может проявиться через десятки лет после их использования. Существует вероятность развития цирроза печени и обструктивного бронхита.
Врачи отмечают, что многие мастера маникюрных салонов отличают эти средства лишь по цветам, не обращая внимания на целостность упаковки и дату производства. При этом после истечения срока годности компоненты лака образуют новые токсичные соединения.
Директор по производству лаков для ногтей Шамиль Магеррамов уточнил, что многие владельцы салонов производят косметические средства сами, выбирая при этом недорогие ингредиенты.
Врачи рекомендуют пользоваться лаками, на которых есть надписи 3-FREE или 5-FREE, означающие, что из состава исключены три или пять опасных веществ. Также на упаковке средства должен быть указан срок годности.
Ранее врачи рассказали об опасностях, связанных с маникюром и наращиванием ресниц. В частности, недезинфицированными ножницами можно занести в организм различные заболевания – от грибка ногтей до гепатита.
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