В пандемию резко выросло число клиентов косметологов в России

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Эксперты индустрии красоты рассказали, что клиентская база российских косметологов выросла в пандемию коронавируса. По их мнению, все больше женщин и мужчин хотят выглядеть более привлекательно и тем самым сохранить свою работу.

Главный врач и владелец клиники "Космос" в Санкт-Петербурге Илья Бендлин объяснил это тем, что "социализация проходит все чаще на онлайн-мероприятиях". По его мнению, сегодня люди регулярно видят себя со стороны в камеру, поэтому больше обращают внимание на внешность.

Бендлин считает, что "часто это подсознательно связано с необходимостью защитить себя от увольнения" в конкуренции с более молодыми сотрудниками. "То есть то, как ты выглядишь, твое лицо – это показатель твоей успешности: чтобы быть успешным, нужно выглядеть хорошо", – сказал эксперт.

Косметолог также отметил снижение возраста пациентов, что, вероятно, зависит от изменения качественных характеристик камер на гаджетах. Во многом по этой причине спрос на ботокс в его клинике увеличился на 20-25 процентов по сравнению с прошлым годом, передает РИА Новости.

При этом процедуры стали популярны и среди мужчин, которые "перестали стесняться и бояться", заключил Бендлин. Совладелица и генеральный директор сети "Линлайн" Юлия Франгулова также рассказала, что среди клиентов в различных регионах выросла популярность инъекций ботулотоксинов.

Однако эксперт полагает, что это связано в большей степени с "желанием пациентов свести количество посещений врача и длительность пребывания в общественном месте к минимуму", так как процедура занимает до 30 минут.

Специалисты ожидают, что в целом тенденция продолжится, в том числе из-за роста "косметологической образованности". Так, если раньше больше обращали внимание на дорогие аксессуары, то сейчас сконцентрировали внимание на "дорогом лице".

Главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова ранее сообщила о росте цен на пластические операции. Она указала, что это произошло из-за увеличения стоимости расходных материалов.