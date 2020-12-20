"Иранская Анджелина Джоли" вышла на свободу после приговора к 10 годам тюрьмы

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Фатиме Хишванд, известную как "Зомби – Анджелина Джоли", вышла на свободу после приговора к 10 годам тюрьмы в Иране. Как пишет Mirror, девушку выпустили из-под стражи через несколько дней благодаря давлению со стороны общественности и СМИ.

Семье 22-летней девушки пришлось выплатить залог. При этом другие заключенные с похожими обвинениями также получили возможность внести залог. Хишванд посадили в тюрьму за публикацию в Instagram фотографий в образе зомби, которые стали популярны.

После этого блогершу арестовали по обвинению в богохульстве, подстрекательстве к насилию и поощрении молодежи к коррупции. Также сообщалось, что девушка пыталась стать похожей на актрису Анджелину Джоли и сделала десятки пластических операций.

Ранее жительница Будапешта Барабара Луна Сипос, которая сделала десяток пластических операций, чтобы стать похожей на куклу Babie, рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за внешности, которая "сводила мужчин с ума."