Девушке пришлось уволиться из-за "сводящей мужчин с ума красоты"

Фото: instagram.com/baedollbarbie

Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос сообщила, что она уволилась с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, передает Daily Mail.

Сипос трудилась администратором, но после серии пластических операций она была вынуждена уйти с работы. На модификацию своего тела девушка потратила 135 тысяч фунтов. По ее словам, красота и харизма "сводили мужчин с ума".

Девушка говорила, что с детства хотела быть похожей на куклу Барби. В итоге она впервые легла на операционный стол в 17 лет. В общей сложности она прошла через 10 хирургических вмешательств.

Уточняется, что размер груди Сипос увеличился со второго до пятого.

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