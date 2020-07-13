Девушке пришлось уволиться из-за "сводящей мужчин с ума красоты"

16:00
Фото: instagram.com/baedollbarbie
Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос сообщила, что она уволилась с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, передает Daily Mail.
Сипос трудилась администратором, но после серии пластических операций она была вынуждена уйти с работы. На модификацию своего тела девушка потратила 135 тысяч фунтов. По ее словам, красота и харизма "сводили мужчин с ума".
Девушка говорила, что с детства хотела быть похожей на куклу Барби. В итоге она впервые легла на операционный стол в 17 лет. В общей сложности она прошла через 10 хирургических вмешательств.
Уточняется, что размер груди Сипос увеличился со второго до пятого.
Ранее был назван самый модный размер груди. Грудь экстремальных размеров и губы неестественной толщины больше не востребованы, рассказал звездный пластический хирург Гайк Бабаян.
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