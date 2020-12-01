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Общество

08:15

В Минздраве сообщили о росте цен на пластические операции

общество финансы

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В России выросли цены на пластические операции. Как сообщает News.ru, эксперты объясняют эту динамику увеличением стоимости расходных материалов.

Главный внештатный специалист – пластический хирург министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Мантурова заявила, что данная сфера значительно пострадала от изменения курса валют.

"Если учитывать только расходные материалы, то из-за этого на операции основных направлений – блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting – цены поднялись в целом на 14%, что значительно меньше повышения цен на расходные материалы", – заявила специалист.

Уточняется, что импортная продукция подорожала сильнее, чем отечественная – 50 против 30%.

В июне 2020 года Наталья Мантурова объявила, что в РФ снизилось число осложнений после пластических операций. Эксперт отметила, что безопасность клиентов удалось обеспечить благодаря проверкам и своевременному лишению лицензий недобросовестных клиник.

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