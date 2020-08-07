В России выросла популярность операций по увеличению бюста

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Количество операций по увеличению бюста за последние 10 лет выросло в три раза. Об этом рассказала управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник.
По ее словам, самым частым запросом является увеличение груди на два размера. Слишком большая грудь – седьмого размера и крупнее – выглядит несовременно. Таких пожеланий сейчас не более двух в месяц. При этом рост популярности процедуры связан с отсутствием страха перед операцией и непродолжительным периодом восстановления.
"10–15 лет назад после операции по увеличению груди надолго оставалось большое количество заметных швов, которые болели. Сейчас же через месяц после вмешательства никто не поймет, что оно вообще было. К тому же качество самих грудных имплантатов существенно улучшилось. Если раньше они стояли колом и все видели, что грудь искусственная, то сейчас грудь смотрится максимально естественно", – приводит News.ru слова специалиста.
По словам Дельник, еще одной популярной процедурой у пластических хирургов является подтяжка груди после рождения ребенка или резкого похудения.
Кроме этого, пластический хирург Александр Соколов подчеркнул, что увеличение ягодиц также входит в топ частых запросов среди женщин.
"Бывает, что у женщины почти нет ягодичных мышц, так сложилось генетически. Упражнения не помогают, мышечную массу не удается нарастить. Тогда мы предлагаем соответствующую операцию", – отмечает хирург.
А вот клинический психолог и писатель Михаил Хорс считает, что в настоящее время превалирует мода на искусственность. И все из-за виртуальной реальности, где правят отретушированные фотографии, выдуманные личные качества и силиконовая грудь. По его мнению, для серьезных отношений и создания семьи неважен размер бюста или ягодиц.
Ранее жительница Будапешта Барбара Луна Сипос уволилась с работы после серии пластических операций. На модификацию своего тела девушка потратила 135 тысяч фунтов. По ее словам, красота и харизма "сводили мужчин с ума".
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