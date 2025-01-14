Ущерб от пожаров в Калифорнии превысил 250 млрд долларов

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Ущерб от пожаров, охвативших американский штат Калифорния, превысил 250 миллиардов долларов, сообщает RT со ссылкой на пост консалтинговой компании AccuWeather в соцсети X.

При этом максимальной суммой общего ущерба и экономических потерь представители компании назвали 275 миллиардов долларов.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента стало известно о гибели 24 человек. По последним данным, площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна, достигнув 40 306 акров, что соответствует 163 квадратным километрам.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.

В свою очередь, президент США Джо Байден подчеркнул, что на восстановление пострадавших от пожаров районов Лос-Анджелеса потребуются десятки миллиардов долларов. Он призвал конгресс активизироваться и выделить финансирование на эти нужды.