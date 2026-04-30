30 апреля, 06:56

Общество

В МВД РФ поддержали введение лицензирования для криптообменников

Фото: depositphotos/steveheap

В МВД РФ считают необходимым в борьбе с кибермошенничеством ввести обязательное лицензирование для криптообменников. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

По его мнению, данная мера необходима для эффективной борьбы с отмыванием денег. В качестве успешного примера представитель ведомства привел опыт Белоруссии, где в настоящее время активно функционирует система жесткого регулирования обменников, позволяющая перекрывать теневые финансовые потоки.

Помимо контроля за обменными платформами, в МВД считают назревшим вопрос законодательного урегулирования некастодиальных ("холодных") криптокошельков. Горяев подчеркнул, что введение этих устройств хранения криптовалюты, работающих без постоянного подключения к интернету, в правовое поле позволит предотвратить их использование в незаконных схемах, включая легализацию преступных доходов и финансирование терроризма.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о легализации обращения цифровых валют, разработанный Минфином и Банком России. Закон предполагает, что граждане РФ смогут легально инвестировать в криптовалюты только через лицензированные российские площадки, в том числе брокеров и управляющие компании.

обществотехнологии

