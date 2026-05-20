Россия требует от МАГАТЭ однозначной оценки украинских атак на ЗАЭС

Россия требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) однозначной оценки преступных действий ВСУ в части атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

"Вынуждены констатировать, что данные эпизоды, в отличие от удара по АЭС "Барака", так и не получили должной реакции со стороны секретариатов ООН и МАГАТЭ. Это особенно удивительно с учетом того, что на ЗАЭС находятся эксперты агентства, имеющие возможность своими глазами видеть украинские атаки и их последствия", – подчеркнул Небензя.

Запорожская АЭС подвергалась атакам со стороны Украины три дня подряд. 16 мая украинские военные пытались ударить дронами по территории станции. Тогда БПЛА упал около энергоблоков, однако детонация не произошла.

При атаке 17-го числа повреждения получили кровля транспортного цеха и несколько автобусов для перевозки сотрудников. При этом уточнялось, что представителям МАГАТЭ, находящимся на станции, был продемонстрирован транспортный цех ЗАЭС.

18 мая дрон атаковал территорию, где находится списанная техника. В результате удара никто не пострадал. Также разрушений, влияющих на работу ЗАЭС, зафиксировано не было.