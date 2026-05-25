WP: США и Иран откроют Ормузский пролив в полном объеме за 30 дней

США и Иран могут полностью открыть Ормузский пролив за 30 дней

Фото: ТАСС/AP/Amirhosein Khorgooi

Вашингтон и Тегеран договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней в рамках предварительной сделки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на диписточник.

Проект соглашения также предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. При этом предварительное рамочное соглашение пока еще не было утверждено иранской стороной.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном в целом согласована и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров.

По информации журналистов, проект соглашения включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В МИД РФ заявили о готовности принять участие в организации переговоров между Ираном и США

