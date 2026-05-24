Глава МИД Пакистана сообщил о значительном прогрессе в переговорах США и Ирана

В переговорном процессе по урегулированию конфликта между США и Ираном достигнут значительный прогресс, заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар на своей странице в Х.

Он добавил, что страна высоко оценивает лидерство американского президента Дональда Трампа и его "приверженность к диалогу и дипломатии", а также вице-президента США Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио и всей американской команды.

По словам Дара, значительного прогресса в переговорах помогла добиться их "постоянная вовлеченность в процесс".

Ранее Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров. Американский лидер также пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт.

По информации СМИ, проект мирного соглашения предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. В течение этого периода Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить пролив от мин. В обмен на это США снимут блокаду с иранских портов и предоставят некоторые исключения из санкций, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

