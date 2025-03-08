Покупатели на Рижском рынке делятся мнениями о выборе цветов к женскому празднику

Одним из самых популярных мест для покупки букетов стал Рижский рынок. Продавцы отмечают, что цены на цветы остаются стабильными, так как закупки были сделаны заранее. В ассортименте – тюльпаны, гиацинты, нарциссы, ромашки и ирисы, которые особенно популярны в этот праздник.

Покупатели делятся своими впечатлениями: для многих цветы – это не просто подарок, а символ праздника и эмоций. Некоторые считают, что букет за 4 тысячи рублей – достойный выбор для любимых женщин.

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