Авиакомпания Emirates объявила об отмене ограничений на транзит в аэропорту Дубая. Об этом говорится в агентской рассылке компании.

На борту ждут всех пассажиров независимо от гражданства или резидентства ОАЭ. Условия обмена и возврата билетов доступны всем, чей вылет был запланирован до 31 марта. Пассажиры могут однократно переоформить билеты без сборов и доплат на любую дату до 30 апреля.

