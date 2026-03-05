График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

05 марта, 17:15

Транспорт

Emirates объявила об отмене ограничений на транзит в аэропорту Дубая

Emirates объявила об отмене ограничений на транзит в аэропорту Дубая

Столичным водителям рекомендовали проверить уровень стеклоомывающей жидкости

"Деньги 24": продажи новых автомобилей китайских брендов выросли в России в феврале

Парковка у Рижского рынка будет запрещена с 6 по 8 марта

Урбанист оценила последствия запрета электровелосипедов на тротуарах в России

В столицу поставят 50 трамваев "Львенок-Москва"

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 664 в Москве

Расходы сервисов доставки в РФ могут увеличиться из-за ограничений для электровелосипедов

3 вывозных рейса "Аэрофлота" с Ближнего Востока запланированы на 5 марта

До конца года в Москве запустят 15 беспилотных трамваев

Авиакомпания Emirates объявила об отмене ограничений на транзит в аэропорту Дубая. Об этом говорится в агентской рассылке компании.

На борту ждут всех пассажиров независимо от гражданства или резидентства ОАЭ. Условия обмена и возврата билетов доступны всем, чей вылет был запланирован до 31 марта. Пассажиры могут однократно переоформить билеты без сборов и доплат на любую дату до 30 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
