05 марта, 14:30

Транспорт

"Деньги 24": продажи новых автомобилей китайских брендов выросли в России в феврале

Парковка у Рижского рынка будет запрещена с 6 по 8 марта

Урбанист оценила последствия запрета электровелосипедов на тротуарах в России

В столицу поставят 50 трамваев "Львенок-Москва"

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 664 в Москве

Расходы сервисов доставки в РФ могут увеличиться из-за ограничений для электровелосипедов

3 вывозных рейса "Аэрофлота" с Ближнего Востока запланированы на 5 марта

До конца года в Москве запустят 15 беспилотных трамваев

Российские автомобили подешевели в феврале 2026 года

Лекарства с запретом на вождение предложили маркировать в России

Продажи новых автомобилей большинства китайских брендов выросли в России в феврале, несмотря на изменение ставок утильсбора. При этом продажи "АвтоВАЗа" рухнули.

В частности, продажи новых легковых машин в России составили: в феврале 2025 года – 78 040 штук, в декабре 2025 года – 136 463, в январе 2026 года – 80 604, в феврале 2026 года – 80 027. Топ-5 марок по продажам в феврале 2026 года: Lada – 23,8%, Haval – 12,7%, Chery – 10,8%, Belgee – 5,9%, Geely – 5,8%.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

