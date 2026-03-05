"Деньги 24": продажи новых автомобилей китайских брендов выросли в России в феврале

Продажи новых автомобилей большинства китайских брендов выросли в России в феврале, несмотря на изменение ставок утильсбора. При этом продажи "АвтоВАЗа" рухнули.

В частности, продажи новых легковых машин в России составили: в феврале 2025 года – 78 040 штук, в декабре 2025 года – 136 463, в январе 2026 года – 80 604, в феврале 2026 года – 80 027. Топ-5 марок по продажам в феврале 2026 года: Lada – 23,8%, Haval – 12,7%, Chery – 10,8%, Belgee – 5,9%, Geely – 5,8%.

