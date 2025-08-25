ТАСС: певица Земфира погасила долги по коммунальным платежам

Фото: ТАСС/Анна Салынская (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом)

Исполнительное производство в отношении российской певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) по неоплаченным коммунальным платежам закрыто, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В документах указано, что артистка оплатила имеющуюся задолженность.

Материалы от одного из мировых судей Москвы поступили к приставам в мае 2025 года, в них было сказано, что Земфира не оплатила коммунальные платежи в размере более 2 900 рублей. На основе этого было открыто исполнительное производство.

При этом еще в июне 2024 года мировой судья судебного участка Хорошевского района Москвы взыскал с Земфиры долг за жилищно-коммунальные услуги. Его сумма составила более 200 тысяч рублей. Речь шла о долге за ЖКУ в нежилом помещении на Магистральной улице. Его площадь составляет 134 "квадрата".

Кроме того, в июне этого года стало известно, что певица имеет налоговую задолженность в размере 734 тысяч рублей.

