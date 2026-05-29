Средняя зарплата сварщиков в Москве достигла 250 тыс рублей

Средняя зарплата сварщиков в Москве достигла около 250 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель службы занятости населения столицы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов в беседе с ТАСС.

"Рост зарплат в промышленной отрасли за последние три года составил 28%, а средняя заработная плата квалифицированных сварщиков достигает порядка 250 тысяч рублей. При этом спрос на квалифицированных сварщиков стабильно высок: сейчас в Москве открыто более 1,7 тысячи вакансий", – подчеркнул он.

Специалисты данного профиля являются одними из самых востребованных на рынке труда мегаполиса, и их зарплаты регулярно входят в топ самых высоких. Если обычно работники зарабатывают от 140 до 300 тысяч рублей в месяц, то сварщики высшего разряда могут получать до 580 тысяч.

Освоить эту профессию, как уточнил эксперт, можно всего за пять недель в московском учебном центре "Профессионал", который сотрудничает с крупными работодателями. Около 30% времени (1,5–2 недели) посвящено изучению теоретических основ, включая материаловедение, где рассказывают о видах металлов и сплавов, их свойствах и поведении при нагреве, чтению чертежей и технике безопасности.

Основная же часть обучения проходит в современной сварочной мастерской, где слушатели работают с реальным оборудованием.

Вместе с тем программа предоставляет все необходимые навыки для работы сварщиком: слушатели учатся дуговой резке, ручной дуговой сварке плавящимся покрытым электродом, работе с инструментами, формированию швов и диагностике дефектов соединений. Благодаря этому выпускники становятся востребованы в крупных производственных компаниях, на предприятиях космической отрасли и в государственных инфраструктурных учреждениях.

Ранее сообщалось, что в Москве отрасли транспорта, строительства и ЖКХ, промышленности, сферы услуг и IT показали самый высокий рост зарплат за последние три года. В частности, доходы в области транспорта и логистики увеличились на 33% и составили в среднем порядка 175 тысяч рублей.