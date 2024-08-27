ВТБ: мошенники стали обманывать россиян от имени Госархива

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Сотрудники ВТБ обнаружили новую мошенническую схему, в которой злоумышленники притворяются работниками Госархива – госорганизации, которая не имеет отношения к деньгам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Жертве поступает телефонный звонок, и в последующей беседе ее пытаются убедить в наличии неполученных старых писем. При этом информация об отправителях была утеряна. Мошенники предлагают получить письма в удобном отделении МФЦ или Почты России и выбрать дату, время для онлайн-записи, чтобы клиент не ждал свою очередь.

После этого злоумышленники отправляют проверочный код с помощью СМС. Таким способом они получают доступ к цифровым сервисам клиента, например "Госуслугам" и онлайн-банкам, и могут вывести деньги или оформить кредиты.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов посоветовал гражданам пользоваться определителем номера, который показывает полезные звонки из реальных ведомств, а также отмечает мошенников и спам уже во время входящего вызова.

"Особенно это полезно для людей, которые мало знают о цифровой безопасности и рассчитывают на дополнительную защиту", – добавил он.

Между тем мошенники также начали активно использовать внутреннюю виртуальную валюту Stars, которая появилась в мессенджере Telegram в начале июля. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал директор по расследованиям киберинцидентов одной IT-компании Григорий Осипов.

По его словам, злоумышленники создают фейковых ботов в приложении, которые под предлогом выгодной продажи валюты крадут деньги жертв.

Осипов пояснил, что с помощью Stars можно купить такие улучшения, как платные реакции под сообщениями, или приобрести эксклюзивный контент у блогеров. Курс валюты составляет примерно 2 рубля за единицу. Мошенники же предлагают приобрести ее по более низкой цене.

Еще одной мошеннической схемой с виртуальной валютой стало выведение средств. Полученные монеты Stars можно обналичить через криптовалюту TON на платформе Fragment, рассказал эксперт. Однако он уточнил, что вывод связан с рядом ограничений, например, за раз из Telegram можно вывести не более 1 000 Stars, кроме того, транзакций не может быть больше одной в 21 день.

"Злоумышленники предлагают вывести Stars в обход установленных ограничений, однако для этого якобы нужно установить специальную программу либо, опять же, привязать свой криптокошелек к мошенническому боту в Telegram. В каждом случае исход один: жертва теряет доступ к криптокошельку", – заключил Осипов.

Ранее в РФ предложили деанонимизацию интернета и ужесточение ответственности для телекоммуникационных организаций для эффективной борьбы с телефонными мошенниками.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов указал на важность профилактической работы с гражданами в данном вопросе, так как это поможет сформировать безопасную среду в информационном пространстве.

