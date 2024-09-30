Около 1,3 трлн руб предусмотрено на пенсии военнослужащим в бюджете РФ на 2025-й

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В бюджете на 2025 год будет предусмотрено около 1,36 триллиона рублей на пенсии военнослужащим, надбавки к ней и ее увеличение в следующем году, следует из пояснительной записки к проекту Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", который опубликован на сайте кабмина РФ.

При этом в 2026 году уже предполагается 1,42 триллиона рублей, в 2027 году – 1,48 триллиона рублей.

Вместе с тем на выплату по государственному пенсионному обеспечению в бюджете в 2025-м запланировано 824 миллиарда рублей, в 2026 году – 894 миллиарда рублей, а в 2027-м – 950 миллиардов рублей.

В свою очередь, бюджетные ассигнования по направлению "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" в 2025 году могут составить 2,2 триллиона рублей, в 2026-м – 2,6 триллиона рублей и в 2027 году – 2,5 триллиона рублей.

В начале июля ГД приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября 2024 года. Документом вводится изменение понижающего коэффициента, который учитывается при исчислении военных пенсий.

До принятия закона с 1 января учитывалось 85,47% денежного довольствия военнослужащих, при этом с 1 октября коэффициент увеличился бы до 89,32%. Теперь в соответствующий срок он составит 89,83%.