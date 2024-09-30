30 сентября, 21:58Экономика
Соцфонд предложил проиндексировать социальные пенсии с апреля 2025-го на 14,75%
Фото: depositphotos/Fascinadora
Социальные пенсии в России планируется проиндексировать на 14,75% с 1 апреля 2025 года, благодаря чему сумма выплат составит в среднем 15 456 рублей. Это следует из проекта бюджета Соцфонда РФ на следующий год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает ТАСС.
При этом в пояснительной записке к законопроекту сказано, что в 2026 году индексация социальных пенсий составит 4,5%, а в 2027 году – 4%.
Ранее россиянам рассказали, что в скором времени пенсии будут индексироваться два раза в год – 1 февраля и 1 апреля. Новый график позволит увеличивать выплаты на фактическую, а не прогнозируемую инфляцию. Переход на новую систему произойдет в 2025 году.
Между тем в конце августа кабмин внес в Госдуму на рассмотрение законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года.
Социальные выплаты проиндексируют на 7,4% с 1 февраля