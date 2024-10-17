Эксперт Сафонов рассказал, каким категориям граждан не назначат страховую пенсию

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Страховую пенсию по старости могут не назначить, если у человека не хватает стажа и баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он подчеркнул, что для получения страховой пенсии по старости нужно соблюсти ряд условий.

"В 2024 году она назначается, когда человек отработал не менее 15 лет и заработал 28,2 балла ИПК", – отметил эксперт.



Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Если человек не заработал необходимое количество стажа и баллов, то он имеет право только на социальную пенсию. Ее начнут выплачивать через пять лет после достижения пенсионного возраста.

Докупить стаж можно, обратившись в Социальный фонд, порекомендовал эксперт.

"Максимально можно купить не более половины стажа, необходимого для назначения пенсии, то есть не более 7,5 года. Либо можно устроиться на работу и зарабатывать недостающие баллы и стаж", – добавил он.

Специалист напомнил, что в 2024 году женщины могут выйти на страховую пенсию в 58 лет, а мужчины – в 63 года. На социальную – в 63 и 68 соответственно.

Ранее россиянам рассказали, что пожилым людям могут приостановить выплату пенсии при определенных условиях. Это возможно, если пенсионер не являлся за деньгами в почтовое отделение или не получал их дома в течение шести месяцев. В этом случае Социальный фонд может приостановить выплату для уточнения обстоятельств.

