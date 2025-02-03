Вице-спикер ГД Жуков: комиссия кабмина поддержала индексацию пенсий военным

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции с 1 января текущего года. Об этом заявил вице-премьер Госдумы Александр Жуков, передает ТАСС.

По словам политика, пенсии проиндексируются на 9,5% лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Госдума примет "указанный законопроект максимально оперативно", отметил Жуков.

Между тем в России с 1 февраля проиндексирована фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и стоимость пенсионного коэффициента на фактический уровень инфляции в 9,5%. Таким образом, средний размер пенсии по старости составит около 24,9 тысячи рублей.

Досрочно выйти на пенсию в 2025 году смогут сотрудники опасных производств, получившие инвалидность россияне и те, кто набрал минимум 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), рассказал депутат ГД Никита Чаплин. Кроме того, досрочно выйти по выслуге лет смогут граждане, работавшие на государственной и военной службе, уточнил он.