Госдума приняла закон о дополнительной индексации военных пенсий в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла сразу в первом чтении закон о дополнительной индексации военных пенсий с 1 января 2025 года. Документ был внесен на рассмотрение правительством ранее в феврале.

Выплату пенсионеры смогут получить уже 1 марта. Новые нормы будут учитывать фактический уровень инфляции. В частности, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59%, а не нынешние 89,83%. Это обеспечит индексацию пенсий военным и членам их семей на 9,5%.

Инициатива рассматривалась в приоритетном порядке, заявлял председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Это было сделано для того, чтобы депутаты смогли обеспечить получение выплат военными пенсионерами и приравненными к ним пенсионерами в кратчайшие сроки.

Вместе с тем чиновники подготовили правовую базу для перерасчета страховой пенсии для работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Сейчас он позволяет увеличить размер выплат максимум на три балла за год, но при обычном назначении страховой пенсии максимальное значение ИПК составляет десять баллов.

По мнению депутатов, принятие предложенных изменений позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их материального благополучия.

