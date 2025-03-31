Глава Минздрава поддержал идею увеличения возраста молодежи

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поддержал инициативу, согласно которой предлагается повысить возраст молодежи до 44 лет, передает ТАСС.

По закону "О молодежной политике в РФ", молодежью признаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Однако, согласно новой классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к молодому поколению относятся люди от 18 до 44 лет. Лица от 45 до 59 лет включены в категорию среднего возраста.

Мурашко назвал классификацию ВОЗ рациональной, отметив, что ее приняли уже многие страны.

Ранее глава АНО "Семья и Родина" Наталья Локтева предложила повысить возраст молодежи до 40 лет. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, в свою очередь, заявил, что на законодательном и исполнительном уровне данный вопрос пока не поднимался.

Кроме того, академик РАН Геннадий Онищенко поддержал эту инициативу, отметив, что средняя продолжительность жизни растет, меняется и возрастная структура. Однако он уточнил, что при повышении возраста молодежи не должно быть какого-либо административного давления.

