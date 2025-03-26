Академик Онищенко выступил за увеличение возраста молодежи

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Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею увеличения возраста, к которому относят молодежь. Об этом он сообщил РИА Новости.

Глава АНО "Семья и Родина" Наталья Локтева ранее предложила повысить возраст молодежи до 40 лет. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что на законодательном и исполнительном уровне данный вопрос пока не поднимался.

"В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет", – заявил Онищенко.

По его словам, средняя продолжительность жизни растет, меняется и возрастная структура. В связи с этим такая идея имеет рациональное зерно. Тем не менее при повышении возраста молодежи не должно быть какого-либо административного давления. Необходимо сформировать обоснование, что это может дать науке и экономике страны, добавил Онищенко.

На сегодняшний день в России, согласно закону, молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

В июне прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что средняя продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036 году.

Москва входит в число лидеров по продолжительности жизни в России. На сегодняшний день в столице насчитывается свыше 58 тысяч человек старше 90 лет, а более тысячи горожан отметили 100 лет.