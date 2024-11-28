Глава ФМБА Скворцова: границы молодого возраста могут быть расширены до 60 лет

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С учетом увеличения продолжительности жизни возрастные границы в скором времени могут быть расширены и молодыми будут считаться люди до 60 лет. Такое мнение высказала глава Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

Скворцова напомнила на сессии конгресса молодых ученых "Молодежь в науке: строим технологическое будущее", что в классификации ВОЗ молодыми признаны люди до 45 лет.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров предложил повысить верхнюю планку возраста молодежи как минимум до 38 лет. По его мнению, это может произойти уже в ближайшие 10 лет.

Федоров считает, что повышение возраста выше 35 лет включительно будет говорить о том, что страна готова расширять меры поддержки для молодых граждан. Также гендиректор ВЦИОМ напомнил, что одна из главных задач для России – повысить продолжительность жизни в стране.

