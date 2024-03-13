Глава ВЦИОМ предположил, что возраст молодежи могут повысить в ближайшие 10 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Верхнюю планку возраста молодежи могут повысить как минимум до 38 лет. По мнению гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, это может произойти уже в ближайшие 10 лет.

"Для чего эта планка поднимается? Не только для того, чтобы потешить самомнение вроде бы уже не совсем молодых людей. А для того, чтобы какие-то льготные программы, поддержку, помощь распространить, например, на тех, кто старше", – цитирует его ТАСС.

По его мнению, повышение возраста выше 35 лет включительно будет говорить о том, что страна готова расширять меры поддержки для молодых граждан. Он предположил, что планка будет расти и дальше, хоть и не быстро.

"Это связано и с общей продолжительностью жизни. Сейчас одна из главных задач для России – повысить продолжительность жизни в стране", – добавил Федоров.

Ранее в Минтруда РФ заявили, что уровень безработицы среди российской молодежи в возрасте от 15 до 29 лет за последние 3 года снизился почти на треть. В 2023 году этот показатель упал до 7%.

Согласно исследованию предпочтений молодежи по выбору профессии, школьники из РФ считают рабочие специальности более престижными, чем офисные.

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