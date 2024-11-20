В Минтруде спрогнозировали сокращение числа россиян 30–39 лет к 2030 году

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Численность россиян в возрасте 30–39 лет, которые входят в одну из самых производительных групп на рынке труда, уменьшится почти на 8 миллионов к 2030 году. Об этом заявил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ Михаил Кирсанов.

Вместе с тем, по его словам, молодые люди в возрасте 15–24 лет увеличатся до 3 миллионов.

"В этих условиях необходимо сконцентрироваться на том, чтобы более качественно прогнозировать потребность рынка труда", – цитирует Кирсанова ТАСС.

Как он отметил, к концу декабря ведомство представит прогноз кадровой потребности до 2030 года. Он ляжет в основу корректировки контрольных цифр приема студентов.

"Мы работаем над тем, чтобы у нас появился цифровой инструмент для экспертной работы и методология того, как должны соотноситься профессии с направлениями подготовки", – сказал Кирсанов.

Директор ведомства также выразил надежду, что с 2026 года в рамках нацпроекта "Кадры" Минтруд сможет разработать эту методологию и начнет ее внедрять.

Ранее правительство РФ продлило до конца 2024 года меры поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения или испытывают трудности в поиске работы. Речь также идет о сотрудниках, которых работодатель перевел на неполный рабочий день или отправил в неоплачиваемый отпуск. Центры занятости будут оказывать таким гражданам помощь.

