Кабмин РФ продлил ряд мер поддержки рынка труда до конца 2024 года

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Правительство РФ продлило до конца 2024 года меры поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения или испытывают трудности в поиске работы. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

В правительстве уточнили, что речь также идет о сотрудниках, которых работодатель перевел на неполный рабочий день или отправил в неоплачиваемый отпуск. Центры занятости будут оказывать таким гражданам помощь с временным трудоустройством, переобучением, открытием собственного дела и прочим. Чтобы получить услуги, необходимо обратиться в службу занятости своего региона.

При этом граждане, которые зарегистрированы по месту жительства в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, могут обратиться в центры занятости по месту пребывания.

Соответствующие меры поддержки кабмин запустил в 2022 году, чтобы снизить напряженность на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления. С того момента поддержкой воспользовались свыше 360 тысяч ищущих работу, было оказано около 430 тысяч услуг.

Ранее сообщалось, что свыше 220 столичных компаний присоединились к нацпроекту "Производительность труда". До конца следующего года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

Между тем в РФ спрогнозировали падение кадрового спроса в ряде отраслей к 2030 году, а именно в сферах сельского хозяйства, торговли, финансов и страхования. По данным Минэкономразвития РФ, суммарное снижение потребности в работниках в этих отраслях составит 720 тысяч человек.

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