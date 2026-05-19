"Мосбилет" и театр "ШДИ" устроили специальный вечер для горожан

Сервис "Мосбилет" и театр "Школа драматического искусства" устроили для горожан специальный вечер. Гости посетили экскурсии, посмотрели спектакль и пообщались с актерами, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Театр "ШДИ" считается одним из самых необычных в мире. Здание, построенное по проекту Анатолия Васильева, Игоря Попова, Бориса Тхора и Сергея Гусарева, многие сравнивают с городом.

Фойе "Атриум" с прозрачным стеклянным сводом отличается сложным декором. Там можно полюбоваться балконом Джульетты и "Стеной Плача" – декорацией из спектакля Анатолия Васильева "Плач Иеремии".

В настоящее время в театре представлена временная экспозиция "Путевой дневник", которая приурочена к премьере спектакля "Эва скучает без путешествий". В рамках выставки стены украшают картины, а под потолком размещены различные арт-объекты.

Поднявшись по винтовой лестнице, посетители попадают в трехъярусный зал "Глобус", который выполнен в духе одноименного деревянного театра эпохи Шекспира. Круглая сцена опускается вниз на 3,5 метра. В качестве игрового пространства актеры иногда используют все три яруса зала. "Глобус" вмещает до 100 зрителей.

Вместимость камерного зала "Тау-зал", рассчитанного на 70 зрителей, обусловлена формой потолка, напоминающей греческую букву "тау". Благодаря трансформируемой планировке здесь можно варьировать расположение посадочных мест по отношению к сцене. На текущий момент интерьер зала оформлен оранжереей, которая служит декорацией из постановки "Черный монах".

Из окна зала также виден деревянный домовой храм Сретения Господня. Он возведен прямо на крыше театра. Обычные зрители туда попасть не могут, однако место остается значимым для всех служителей театра.

Спустившись на минус первый этаж, гости попадут в "Грот-зал", который был назван в честь режиссера Ежи Гротовского. Сначала он был предназначен для репетиций, однако потом его трансформировали в камерное сценическое пространство, рассчитанное на 60 мест. Связано это с тем, что 10–11 июля в зале пройдет премьера спектакля "Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда".

На первом этаже расположен самый большой зал – "Манеж". Он вмещает свыше 200 человек. Это зал-трансформер с партером, двумя ярусами и галереями. В арьерсцене расположен мост, на котором часто располагаются музыканты. Зрители и артисты находятся на одном уровне. В зале уже разместили декорации для спектакля "Гроза. Апокриф", который прошел после экскурсии.

"Манеж" – это уникальное архитектурное и сценическое пространство. Под его сценой размещены 1,5 тысячи глиняных горшков с песком, а сцены зала выкрашивают краской под определенную ритмическую музыку. Это создает уникальное резонирование звука и отсутствие акустических ям.

Во всех залах театра "ШДИ" нет кулис и сцены как таковой. В сценографии спектакля "Гроза. Апокриф" актеры появлялись в пространстве через зрительские ярусы и галереи.

Александра Лахтюхова, которая сыграла в постановке роль Катерины, рассказала, что новое прочтение пьесы показывает, что внутри каждого человека есть какое-то темное царство. И если общество не слышит крик о помощи и милосердии, то происходит катастрофа.

Федор Леонов, сыгравший купца Дикого, уточнил, что актеры каждый раз пытаются ответить на вопрос о том, может ли в консервативном мире города Калинова прорасти новый цветок и надежда на свет.

Между тем в столице 30 мая стартует третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Он продлится до 30 августа. Для жителей столицы и туристов подготовили оперные и балетные постановки, мюзиклы, моноспектакли и выступления уличных артистов.