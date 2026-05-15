Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 10:47

Культура

"Мосбилет" приглашает маленьких зрителей на спектакль "Не буду просить прощения"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей и гостей города пригласили посетить спектакль "Не буду просить прощения" Московского детского сказочного театра. Постановка будет одинаково интересна как детям, так и взрослым, передает портал мэра и правительства столицы.

Театр находится в детском парке имени Прямикова, который встречает гостей тишиной, старыми деревьями и пением птиц.

Само здание театра когда-то было Центральным конструкторским бюро, но теперь внутри звучит классическая музыка, стоят белый рояль и миниатюрная вращающаяся карусель с игрушечными лошадками. Зрительный зал рассчитан на 100 мест, в нем есть кресла-трансформеры, которые регулируются по высоте.

Театр специализируется на тростевых куклах: их голова фиксируется на гапите, специальном стержне, а к рукам прикреплены тонкие трости, которыми управляют руки кукловода. Таким образом актер заставляет куклу бегать, прыгать, танцевать и одновременно работает с мимикой.

"Кукла может очень много. Она главный актер в руках мастера. Наша задача – создать полную веру в то, что это живой персонаж", – указала художественный руководитель и генеральный директор театра Ирина Миленина.

По ее словам, куклы крупные, поэтому их хорошо видно с любого места. При этом их выразительность и пластика заставляют зрителей забыть о кукловодах.

Сама постановка включает не только традиции, но и современные технологии. На сцене, помимо кукол, оживают голографические проекции, меняются декорации, идет игра со светом и тенью.

По сюжету главный герой, мальчик Вова, обижается на маму, которая не купила ему игрушечную лошадь, и убегает из дома искать другую маму. На пути ему встретится много персонажей, но в итоге он найдет старую лошадь. Сцена с этим персонажей вызывает эмоции у детей и взрослых, так как мы начинаем ценить близких, только когда рискуем их потерять.

Ближайший показ спектакля состоится 3 июня. Купить билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Вместе с тем 15 мая на Северном речном вокзале вновь откроется бесплатный кинотеатр. Он будет работать до конца сентября. С четверга по воскресенье здесь можно будет посмотреть отечественные и зарубежные фильмы. Его зал рассчитан на около 120 человек. Для посещения сеанса необходима предварительная регистрация.

Читайте также


культуратеатргород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика