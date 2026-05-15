"Мосбилет" приглашает маленьких зрителей на спектакль "Не буду просить прощения"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей и гостей города пригласили посетить спектакль "Не буду просить прощения" Московского детского сказочного театра. Постановка будет одинаково интересна как детям, так и взрослым, передает портал мэра и правительства столицы.

Театр находится в детском парке имени Прямикова, который встречает гостей тишиной, старыми деревьями и пением птиц.

Само здание театра когда-то было Центральным конструкторским бюро, но теперь внутри звучит классическая музыка, стоят белый рояль и миниатюрная вращающаяся карусель с игрушечными лошадками. Зрительный зал рассчитан на 100 мест, в нем есть кресла-трансформеры, которые регулируются по высоте.

Театр специализируется на тростевых куклах: их голова фиксируется на гапите, специальном стержне, а к рукам прикреплены тонкие трости, которыми управляют руки кукловода. Таким образом актер заставляет куклу бегать, прыгать, танцевать и одновременно работает с мимикой.

"Кукла может очень много. Она главный актер в руках мастера. Наша задача – создать полную веру в то, что это живой персонаж", – указала художественный руководитель и генеральный директор театра Ирина Миленина.

По ее словам, куклы крупные, поэтому их хорошо видно с любого места. При этом их выразительность и пластика заставляют зрителей забыть о кукловодах.

Сама постановка включает не только традиции, но и современные технологии. На сцене, помимо кукол, оживают голографические проекции, меняются декорации, идет игра со светом и тенью.

По сюжету главный герой, мальчик Вова, обижается на маму, которая не купила ему игрушечную лошадь, и убегает из дома искать другую маму. На пути ему встретится много персонажей, но в итоге он найдет старую лошадь. Сцена с этим персонажей вызывает эмоции у детей и взрослых, так как мы начинаем ценить близких, только когда рискуем их потерять.

Ближайший показ спектакля состоится 3 июня. Купить билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Вместе с тем 15 мая на Северном речном вокзале вновь откроется бесплатный кинотеатр. Он будет работать до конца сентября. С четверга по воскресенье здесь можно будет посмотреть отечественные и зарубежные фильмы. Его зал рассчитан на около 120 человек. Для посещения сеанса необходима предварительная регистрация.

