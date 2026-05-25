09:39

Город

В Едином центре поддержки состоится арт-пикник для семей участников СВО

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Участников спецоперации и членов их семей приглашают посетить арт-пикник в Едином центре поддержки. Мероприятие будет приурочено к Международному дню защиты детей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Для нас очень важно, чтобы семьи участников СВО могли не только получать поддержку города, но и просто быть вместе – смеяться, играть, разговаривать, радоваться обычным счастливым моментам. Мы хотим, чтобы этот день стал для детей настоящим праздником, а для родителей – временем тепла, спокойствия и душевного отдыха рядом с близкими", – рассказала директор Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Дария Старовойтова.

Она выразила надежду, что гости смогут позитивно оценить событие, добавив, что в конце все дети получат презенты.

Посетителей ждет насыщенная программа, включающая творческие мастер-классы, игры, гастрономические активности, музыкальное шоу и зоны отдыха для детей и взрослых. Кроме того, в течение всего дня участников будут развлекать ведущий и аниматоры, а для малышей будет организована площадка с аквагримом.

Праздник начнется с кулинарного мастер-класса "Юный повар", где дети вместе со взрослыми под руководством профессионального кулинара приготовят мини-пиццы. Параллельно заработают творческие мастерские. Там участникам предоставят возможность расписать футболки и воздушных змеев, слепить фигурки из самозатвердевающей глины, сделать игрушки-антистресс и принять участие в создании большого семейного плаката.

После творческой части гостей будут ждать барбекю и гриль-станция, а затем пройдет химическое шоу. Кульминацией дня станет семейный квест "Остров сокровищ", где участникам предстоит решать задачи, искать подсказки и работать в команде.

Мероприятие запланировано на 30 мая с 12:00 до 20:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

Ранее Сергей Собянин назвал поддержку участников СВО и членов их семей абсолютным приоритетом Москвы. Единый центр поддержки, по его словам, был создан специально для оказания комплексной помощи.

За время его работы уже оказано более 500 тысяч услуг, включая предоставление региональных мер поддержки в соответствии со статусом участника, психолого-психотерапевтическое сопровождение и многое другое.

