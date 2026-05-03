Собянин назвал поддержку участников СВО абсолютным приоритетом Москвы

Поддержка участников СВО и членов их семей является абсолютным приоритетом Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Москва – первый регион в стране, создавший Единый центр поддержки, где участники СВО и их семьи получают комплексную помощь. Здесь реализуется программа возвращения ветеранов к гражданской жизни после окончания службы", – написал он.

Маршрутизация в центре строится по принципу "от стандарта – к индивидуальному решению". В основе такой поддержки лежат запросы от самих ветеранов и их родных.

За время работы Единого центра уже оказано более 500 тысяч услуг, включая предоставление региональных мер поддержки в соответствии со статусом участника, психолого-психотерапевтическое сопровождение, юридическую помощь, поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации, направлении на диспансеризацию, помощь в выборе программ адаптации, адаптацию жилья под потребности ветерана, помощь в получении профессии и дальнейшем трудоустройстве.

Как подчеркнул мэр столицы, в этом году программа адаптации ветеранов СВО станет еще разнообразнее. В центре появился общий календарь спортивных, творческих и досуговых мероприятий с удобным расписанием. Там расширяется список активностей на партнерских площадках.

Большой вклад в регулярность и доступность поддержки бойцов СВО и их близких вносят также партнеры города – некоммерческие организации (НКО). Они оказывают адресные услуги, куда входят восстановительные тренировки, мастер-классы по кожевенному делу, живописи, творчеству, кулинарии, занятия по песочной терапии и другое.

Кроме того, в центре разрабатываются и тестируются системные решения. Они передаются в другие регионы России в рамках программы обмена опытом.

С февраля подать заявление для регистрации в Едином центре, узнать о положенных мерах поддержки и оформить на них запросы можно в любом офисе "Мои Документы".

