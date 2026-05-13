13 мая, 18:01

Происшествия

Двухлетней девочке оторвало палец в детском саду в Махачкале

Фото: телеграм-канал Baza

В Дагестане возбудили уголовное дело против сотрудников махачкалинского детского сада, которые не вызвали скорую помощь для двухлетней девочки с серьезной травмой стопы. Об этом сообщает РИА Дагестан.

Инцидент произошел 8 мая в одном из детсадов Советского района. Отмечается, что ребенок получил серьезную травму: девочке полностью оторвало палец на ноге. Несмотря на это, сотрудники детского сада не оказали ей медицинской помощи, а родители узнали о случившемся только вечером, когда забрали дочь домой.

Мать пострадавшей заявила, что сотрудники не вызвали скорую помощь, а также не сообщили о случившемся. В больнице родителям сказали, что палец был утрачен за 2–3 часа до обращения к врачам.

В отношении заведующей детсада возбудили уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Кроме того, задержаны трое сотрудников учреждения – двое уже заключены под стражу, вопрос по третьей фигурантке решается в суде.

Ранее сообщалось, что прокуратура Центрального административного округа Краснодара проверит информацию о получении 16-летней девушкой травмы на квесте. По данным СМИ, ей оторвало часть фаланги пальца дверью, при этом организаторы квеста не остановили игру.

