"Газель" сгорела на Ярославском шоссе в Москве

На Ярославском шоссе, недалеко от города Пушкино, горит "Газель". Как сообщают очевидцы, слышно как взрываются баллоны.

На кадрах видно, что вся машина объята пламенем. В небо поднимаются черные клубы дыма. Фургон выгорел практически полностью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.