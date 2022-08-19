Жителей 240 домов в Москве расселили с начала программы реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве с начала запуска программы реновации было расселено 240 домов, в которых проживали около 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

"Все они получили квартиры в современных и комфортных новостройках. Наибольшее количество домов находится в ЗАО – там расселено 40 домов. Далее идет ВАО – 35 домов. Также в лидерах находится ЮЗАО – там полностью расселено 27 домов", – приводятся в сообщении пресс-службы слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он отметил, что в настоящее время продолжается расселение домов в 51 районе столицы. Так, жители 282 домов продолжают процесс переезда и оформления необходимых документов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей.

Известно, что жильцов, участвующих в программе реновации, начали расселять в феврале 2018 года. Первыми предложение о переезде получили жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина. Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы.

